Характеристики товара
Описание
Стул Uno современная модель с оригинальной прострочкой. Сочетание мягкости и удобства создают ощущение комфорта. Наличие Uno серого цвета в замшевой обивке придаст вашему интерьеру тепло и уют, а также создаст ощущение роскоши. Uno Soft - полностью повторяет анатомические особенности тела. Комфортная спинка и мягкое сиденье обеспечивают удобную посадку и предотвращают утомляемость ног. Благодаря качественной обивке сиденье сохраняет свой первозданный вид даже при интенсивном использовании.
Основные характеристики
- Высота870 мм
- Ширина450 мм
- Глубина500 мм
- Обивказамша
- Цветсерый
- Страна изготовленияРоссия