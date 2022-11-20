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Стул UNO soft серый - фото 1Стул UNO soft серый - фото 2

Стул UNO soft серый

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Характеристики товара

Описание

Стул Uno современная модель с оригинальной прострочкой. Сочетание мягкости и удобства создают ощущение комфорта. Наличие Uno серого цвета в замшевой обивке придаст вашему интерьеру тепло и уют, а также создаст ощущение роскоши. Uno Soft - полностью повторяет анатомические особенности тела. Комфортная спинка и мягкое сиденье обеспечивают удобную посадку и предотвращают утомляемость ног. Благодаря качественной обивке сиденье сохраняет свой первозданный вид даже при интенсивном использовании.

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Основные характеристики

  • Высота870 мм
  • Ширина450 мм
  • Глубина500 мм
  • Обивказамша
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияРоссия

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