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Стул в индустриальном стиле Llucena - фото 1

Стул в индустриальном стиле Llucena

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Металлический стул для баров Sirio

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота870 мм
  • Ширина500 мм
  • Глубина660 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Цветкрасный
  • Страна изготовленияЕвропа

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