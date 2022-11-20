Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота870 мм
- Ширина500 мм
- Глубина660 мм
- Материал каркасаметалл
- Цветкрасный
- Страна изготовленияЕвропа
Стул Хит 20мм - золото, красная корона
Стул Хит 20мм - золото, корона зеленая
Стул Хит 20мм - золото, бежевый ромб
Стул Патрик 20мм
Стул Азия 20мм
Стул Браун 25мм - коричневый, полоса коричневая
Стул Дания 25мм
Стул Боди 25мм
Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневый
Стул Хит 25мм с пюпитром
Стул Кроссбэк с подлокотниками белый
Стул Luberon с патиной
Стул Кроссбэк с желтой подушкой
Стул Кроссбэк пластиковый черный
Стул Кроссбэк, старинный орех
Стул пластиковый Cross, темно-серый
Стул пластиковый Cross, черный
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол АРКОС 18
Стол АРКОС 18-1
Стол АРКОС 19
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло