Стул Валенсия, экокожа коричневая, золотые ножки

10 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Стул Валенсия, экокожа коричневая, золотые ножки

4.5
7 990 ₽9 990 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Стол Eames DSW, круглый, D 70 см
Стол Eames DSW, круглый, D 70 см
Следующий Стул Валенсия, велюр зеленый, золотые ножки
Стол Eames DSW, круглый, D 70 см

Характеристики товара

Описание

Размеры: 44х49х87 см

Высота сидения: 45 см

Материал: экокожа, металл

Мягкий стул в обивке из искусственной кожи.

1 коробка / 4 шт.

Габариты: 63*47*67

Вес брутто: 18,5 кг

Объем: 0,195

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Страна изготовленияКитай

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - бронза, ромб коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 05011
2 280 ₽
12

Стул Хит 25мм - бронза, ромб коричневый

Стул Хит 25мм, каркас - золото, обивка - корона краснаяНастоящее фото товара Стул Хит 25мм, каркас - золото, обивка - корона красная, произведённого компанией ChiedoCover
от2 05011
2 280 ₽
62Хит

Стул Хит 25мм, каркас - золото, обивка - корона красная

Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, шенилл красный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 9908
2 140 ₽
13

Стул Хит 20мм - золото, шенилл красный

Стул Chic крем-брюлеНастоящее фото товара Стул Chic крем-брюле, произведённого компанией ChiedoCover
9 300
Оптовая цена
14

Стул Chic крем-брюле

В наличии 285 шт.
Стул Chic шоколадныйНастоящее фото товара Стул Chic шоколадный, произведённого компанией ChiedoCover
8 300
Оптовая цена
15

Стул Chic шоколадный

В наличии 70 шт.
Стул детский Kinder S, деревянныйНастоящее фото товара Стул детский Kinder S, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от440
11

Стул детский Kinder S, деревянный

Стул детский Kinder M, деревянныйНастоящее фото товара Стул детский Kinder M, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от470
15

Стул детский Kinder M, деревянный

Стул детский Kinder L, деревянныйНастоящее фото товара Стул детский Kinder L, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от490
14

Стул детский Kinder L, деревянный

Другие товары из раздела

Стул Валенсия, велюр синий, золотые ножкиНастоящее фото товара Стул Валенсия, велюр синий, золотые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99021
9 990 ₽Оптовая цена
6

Стул Валенсия, велюр синий, золотые ножки

В наличии 100 шт.
Стул Космос, коричневыйНастоящее фото товара Стул Космос, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 99028
17 990 ₽Оптовая цена
5

Стул Космос, коричневый

В наличии 100 шт.
Стул Eames DAW красныйНастоящее фото товара Стул Eames DAW красный, произведённого компанией ChiedoCover
6 99031
9 990 ₽Оптовая цена
14

Стул Eames DAW красный

В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Стул Eames Прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99021
9 990 ₽Оптовая цена
11

Стул Eames Прозрачный

В наличии 5 шт.
Настоящее фото товара Стул Eames Черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 99041
4 990 ₽Оптовая цена
10

Стул Eames Черный

В наличии 100 шт.
Стул Eames БелыйНастоящее фото товара Стул Eames Белый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 99041
4 990 ₽Оптовая цена
117Хит

Стул Eames Белый

В наличии 100 шт.