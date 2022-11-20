Стул Валенсия, экокожа красный, золотые ножки

6 оценок

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Стул Валенсия, экокожа красный, золотые ножки

4.6
6 990 ₽9 990 ₽
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Характеристики товара

Описание

Размеры: 44х49х87 см

Высота сидения: 45 см

Материал: экокожа, металл

Мягкий стул в обивке из искусственной кожи.

1 коробка / 4 шт.

Габариты: 63*47*67

Вес брутто: 18,5 кг

Объем: 0,195

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Основные характеристики

  • Страна изготовленияКитай

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