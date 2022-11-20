Характеристики товара
Описание
Размеры: 44х49х87 см
Высота сидения: 45 см
Материал: экокожа, металл
Мягкий стул в обивке из искусственной кожи.
1 коробка / 4 шт.
Габариты: 63*47*67
Вес брутто: 18,5 кг
Объем: 0,195
Размеры: 44х49х87 см
Высота сидения: 45 см
Материал: экокожа, металл
Мягкий стул в обивке из искусственной кожи.
1 коробка / 4 шт.
Габариты: 63*47*67
Вес брутто: 18,5 кг
Объем: 0,195
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