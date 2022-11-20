Товар в корзине. Перейти
Стул Валенсия, серый - фото 1Стул Валенсия, серый - фото 2Стул Валенсия, серый - фото 3Стул Валенсия, серый - фото 4

Стул Валенсия, серый

6 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Лофт-2
Стул Лофт-2
Следующий Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Лофт-2

Характеристики товара

Описание

1 коробка / 4 шт.

Габариты: 65х58х49

Вес брутто: 20,5 кг.

Объем: 0,1847

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота880 мм
  • Ширина450 мм
  • Глубина535 мм
  • Вес4.6 кг
  • Материал сиденьярогожка
  • Цветсерый

Похожие товары

Стул ФилНастоящее фото товара Стул Фил, произведённого компанией ChiedoCover
7 590
Оптовая цена
11

Стул Фил

Стул ВиллаНастоящее фото товара Стул Вилла, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99023
11 590 ₽
13

Стул Вилла

Стул ПрадоНастоящее фото товара Стул Прадо, произведённого компанией ChiedoCover
6 490
Оптовая цена
6

Стул Прадо

Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орехНастоящее фото товара Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от8 190
5

Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех

Стул ЧипНастоящее фото товара Стул Чип, произведённого компанией ChiedoCover
8 990
Оптовая цена
11

Стул Чип

Стул Гранд, зеленый вельветНастоящее фото товара Стул Гранд, зеленый вельвет, произведённого компанией ChiedoCover
от19 99034
29 990 ₽Оптовая цена
7

Стул Гранд, зеленый вельвет

В наличии 29 шт.
Стул Ститч, велюр изумрудныйНастоящее фото товара Стул Ститч, велюр изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99031
12 990 ₽Оптовая цена
14

Стул Ститч, велюр изумрудный

В наличии 23 шт.
Стул Ститч, вельвет королевский синийНастоящее фото товара Стул Ститч, вельвет королевский синий, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99031
12 990 ₽Оптовая цена
7

Стул Ститч, вельвет королевский синий

В наличии 53 шт.
Стул Венера, вельвет серыйНастоящее фото товара Стул Венера, вельвет серый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 99027
14 990 ₽Оптовая цена
9

Стул Венера, вельвет серый

В наличии 23 шт.
Стул Диана, вельвет сине-зеленыйНастоящее фото товара Стул Диана, вельвет сине-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99029
13 990 ₽Оптовая цена
11

Стул Диана, вельвет сине-зеленый

В наличии 12 шт.
С этим товаром покупают
Стул Валенсия, желтыйНастоящее фото товара Стул Валенсия, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 49022
6 990 ₽Оптовая цена
11

Стул Валенсия, желтый

В наличии 88 шт.
Стеллаж 06Настоящее фото товара Стеллаж 06, произведённого компанией ChiedoCover
28 590
9

Стеллаж 06

Стеллаж 07Настоящее фото товара Стеллаж 07, произведённого компанией ChiedoCover
25 590
10

Стеллаж 07

Настоящее фото товара Подстолье Кобе М2 двойное, произведённого компанией ChiedoCover
от17 290
Оптовая цена
9

Подстолье Кобе М2 двойное

Настоящее фото товара Стойка LEURBARRIER (широкая лента), произведённого компанией ChiedoCover
от5 090
Оптовая цена
12

Стойка LEURBARRIER (широкая лента)

Кружка 300 мл Royal Sutton 2, 24Настоящее фото товара Кружка 300 мл Royal Sutton 2, 24, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена
7

Кружка 300 мл Royal Sutton 2, 24

Салатник 150 мм (500 мл) Royal Sutton 6, 24Настоящее фото товара Салатник 150 мм (500 мл) Royal Sutton 6, 24, произведённого компанией ChiedoCover
от790
Оптовая цена
12

Салатник 150 мм (500 мл) Royal Sutton 6, 24

Настоящее фото товара Одеяло ватное люкс облегчённое, произведённого компанией ChiedoCover
от4 390
Оптовая цена
7

Одеяло ватное люкс облегчённое

Настоящее фото товара Пуф 05 К Клеопатра, произведённого компанией ChiedoCover
от14 790
Оптовая цена
5

Пуф 05 К Клеопатра

Настоящее фото товара Столешница Oxalit Gorniy, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена
11

Столешница Oxalit Gorniy

Другие товары из разделабарная мебель
Полубарный стул АнгренНастоящее фото товара Полубарный стул Ангрен, произведённого компанией ChiedoCover
от8 490
Оптовая цена
5

Полубарный стул Ангрен

Барный стул Анкара голубой/ деревоНастоящее фото товара Барный стул Анкара голубой/ дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890
Оптовая цена
12

Барный стул Анкара голубой/ дерево

Барный стул Анкара бежевый/ деревоНастоящее фото товара Барный стул Анкара бежевый/ дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890
Оптовая цена
6

Барный стул Анкара бежевый/ дерево

Барный стул Анкара голубой/ черныйНастоящее фото товара Барный стул Анкара голубой/ черный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890
Оптовая цена
13

Барный стул Анкара голубой/ черный

Настоящее фото товара Стул-кресло Венское с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена
11

Стул-кресло Венское с подушкой

Стул барный Фокс 75 красныйНастоящее фото товара Стул барный Фокс 75 красный, произведённого компанией ChiedoCover
от12 490
Оптовая цена
10

Стул барный Фокс 75 красный

Настоящее фото товара Стул барный Фокс 75 белый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 490
Оптовая цена
14

Стул барный Фокс 75 белый

Настоящее фото товара Стул Кроссбэк с подлокотниками белый, произведённого компанией ChiedoCover
11 190
Оптовая цена
12

Стул Кроссбэк с подлокотниками белый