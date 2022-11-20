Характеристики товара
Описание
1 коробка / 4 шт.
Габариты: 65х58х49
Вес брутто: 20,5 кг.
Объем: 0,1847
Основные характеристики
- Высота880 мм
- Ширина450 мм
- Глубина535 мм
- Вес4.6 кг
- Материал сиденьярогожка
- Цветсерый
1 коробка / 4 шт.
Габариты: 65х58х49
Вес брутто: 20,5 кг.
Объем: 0,1847
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Стул Валенсия, желтый
Стеллаж 06
Стеллаж 07
Подстолье Кобе М2 двойное
Стойка LEURBARRIER (широкая лента)
Кружка 300 мл Royal Sutton 2, 24
Салатник 150 мм (500 мл) Royal Sutton 6, 24
Одеяло ватное люкс облегчённое
Пуф 05 К Клеопатра
Столешница Oxalit Gorniy
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Стул-кресло Венское с подушкой
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Стул Кроссбэк с подлокотниками белый