1 коробка / 4 шт.
Габариты: 65х58х49
Вес брутто: 20,5 кг.
Объем: 0,1847
Стол Лидер 1
Стол Лидер 3
Стол Лидер 4
Стол Лидер 5
Стол Лидер 6
Чехол 08 цветной
Стул Хит 25мм с пюпитром
Стол Лидер 1 с подставкой для ног
Чехол 36
Чехол 63
Чехол 06
Чехол 14
Чехол 40
Чехол 38
Скатерть Хельга
Стул Хит 25мм с подлокотниками
Стул Хит 20мм с пюпитром
Стул Молот 20мм
Стул Борно
Стул Хит 20мм - золото, бежевый ромб
Стул Хит 25мм - золото, зеленая корона
Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковый
Стул Хит 20мм - антик серебро, велюр серый
Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый
Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый
Стул Луи Гост Желтый, пластиковый
Стул Наполеон Прозрачный, пластиковый
Стул Наполеон Золотой, пластиковый
Стул Феникс Прозрачный, пластиковый
Чехол Евро, журавинка
Стул Хит 25мм - золото, корона красная
Стол Лидер 2, кромка ПВХ
Стол Симбиоз №21
Стол Лидер 23 прямоугольный
Стол складной Монифит
Стол Миллер 140
Стол Грейс
Стул Вертекс 20мм Лайт
Стул Хит 25мм - коричневый, крон зеленый
Стул Патрик 20мм с подлокотниками, черный, Afitap
Стул Азия 20мм - бронза, коричневый
Секция стульев 01
Секция стульев 03
Стул Изо Хром
Подушка-чехол 05 на стул Кьявари
Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый
Патрик 20мм с подлокотниками
Хит 25мм с подлокотниками, орех, шеннил Palmira
Чехол 86 Premium комбинированный
Чехол 41, журавинка
Чехол для стола 15
Чехол для стола 20
Чехол для стола 18
Хит 20мм - алюминиевый каркас, золото, красная корона
Хит 20мм с подлокотниками - алюминиевый каркас
Чехол 105
Чехол 108
Стол Равенна квадратный
Подстолье чугунное Севилья
Подстолье чугунное 1214
Подстолье чугунное 1251
Стул Кьявари Серебро, пластиковый
Стул Наполеон Белый, пластиковый
Стул Victoria Ghost Прозрачный, пластиковый
Стул Victoria Ghost Красный, пластиковый
Стул Кьявари Красный, пластиковый
Стул Tolix Wood Черный патина золото
Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый
Стул алюминиевый 1201
Стол пластиковый квадратный
Стул Фил
Стул Eames Бирюзовый
Подстолье чугунное Марко КР, золото
Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг бежевый
Стул Хит 20мм - золото, Лабиринт бежевый
Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг красный
Стол Лидер 1, белый, каркас - шампань
Стол Лидер 1, орех, каркас - серебро
Стол Лидер 1, кромка ПВХ
Стол Лидер 2, орех, каркас - золото
Стол Лидер 3, белый
Стул Наполеон Белый, деревянный
Стул Наполеон Черный, деревянный
Стул Tolix Soft полубарный Серебристый
Стул Tolix Wood со спинкой барный Черный глянцевый
Стул Tolix барный Белый глянцевый
Стул Tolix барный Черный глянцевый
Стул Tolix Arms Soft барный Черный матовый
Стул Такер, белый деревянный
Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 05
Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 20
Стул Луи Гост Синий, пластиковый
Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый
Стул Dystopia Прозрачный, пластиковый
Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый
Стул Лили Дымчатый, пластиковый
Стул Лили Красный, пластиковый
Стул Лили Бежевый, пластиковый
Стул Кристалл Красный, пластиковый
Стул Кристалл Желтый, пластиковый
Стул Паризьен Прозрачный, пластиковый
Стул Паризьен Голубой, пластиковый
Стул Паризьен Фиолетовый, пластиковый
Стул Паризьен Дымчатый, пластиковый
Стул Во Синий, пластиковый
Стул Во Фиолетовый, пластиковый
Стул Феникс Черный, пластиковый
Стул Блиц Прозрачный, пластиковый
Стул Блиц Красный, пластиковый
Стул Венера, вельвет цвет шампань
Стул Квини, розовый
Стул Квини, серый
Стул Кромвель, желтый
Стул Кромвель, мятный
Стул Кромвель, синий
Стул Кромвель, фиолетовый
Стул Монарх, розовый
Стул Монарх, серый
Стул Кьявари Диамант Золото, пластиковый
Чехол 52 на стул Кьявари, красный
Стул Валенсия, бежевый
Стул Валенсия, зеленый
Стул Принц Прозрачный, пластиковый
Стул Принцесса Прозрачный, пластиковый
Стул Принц с подлокотниками Прозрачный, пластиковый
Стул Принцесса с подлокотниками Прозрачный, пластиковый
Стул Принцесса Дымчатый, пластиковый
Стул Принц Дымчатый, пластиковый
Стул барный Валенсия, серый
Стул барный Турин, серая экокожа, черные ножки
Стол Ария, белая столешница, черный каркас
Стол Ария, белая столешница, золотой каркас
Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас
Стул Консек барный, белый
Стул Консек барный, мягкий, золотой
Стул Слинг барный, золотой
Стул Лофт-11 НМ
Стул Лофт-11 Н барный
Стул Лофт-12 барный
Табурет Лофт-11 барный с подножкой
Табурет Лофт-12 Н барный с подножкой
Табурет Лофт-11 Н барный
Табурет Лофт-11 М барный
Табурет Лофт-11 НМ барный
Скамья Лофт-12 НМ
Кресло Изо GTS
Стул Eames DSR черный
Стул Eames светло-оранжевый
Стул Eames голубой
Стул Борно зеленый
Стул Венера диамант вельвет бордовый
Стул Венера диамант вельвет изумрудный
Стул Венера диамант вельвет пыльно-розовый
Секция многоместная ИЗО-4 плюс
Секция многоместная ИЗО-4
Секция многоместная СМ-3 на балке
Секция многоместная ИЗО-2
Стул барный Фокс 75 красный
Чехол 08, спандекс коричневый
Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, коричневый, кожзам красный
Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный
Стул Азия 25мм с каретной стяжкой, бронза, кожзам синий
Стул Форум красный
Стол складной Виктория 150
Секция стульев Хит - золото, ромб зеленый
Стол пластиковый Ice 3
Чехол для стола 05, D80см, H110см
Стул Chic кварцевый
Стул Chic крем-брюле
Стул Chic шоколадный
Стул Chic бургунди
Стул Bertoia полубарный черный
Чехол 02, спандекс бирюзовый
Стул Арианда белый
Секция из 3 стульев Хит - коричневый, ромб коричневый
Секция из 3 стульев Хит - золото, ромб красный
Секция из 3 стульев Хит - серебро, ромб синий
Стул Gets
Стул Rino
Стул складной Takoma
Чехол S-74
Чехол S-24, журавинка
Стул Хит 25мм - серебро, микрофибра синяя