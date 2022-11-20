Стул Валенсия, велюр пыльно-розовый, золотые ножки
6 990 ₽7 990 ₽
1 коробка / 4 шт.
Габариты: 63*47*67
Вес брутто: 18,000
Обьем: 0,198
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