Стул Валенсия, велюр розовый, хромированные ножки
5 990 ₽7 990 ₽
1 коробка / 4 шт.
Габариты:63*47*67
Вес брутто:18,500
Обьем:0,195
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