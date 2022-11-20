Стул Валенсия, велюр розовый, хромированные ножки

8 оценок

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Стул Валенсия, велюр розовый, хромированные ножки

4.5
5 990 ₽7 990 ₽
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Характеристики товара

Описание

1 коробка / 4 шт.

Габариты:63*47*67

Вес брутто:18,500

Обьем:0,195

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Основные характеристики

  • Высота630 мм
  • Ширина470 мм
  • Глубина670 мм
  • Вес4 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветрозовый
  • Страна изготовленияКитай

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