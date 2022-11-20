Стул Валенсия, велюр зеленый, золотые ножки
7 990 ₽9 990 ₽
Размеры: 44х49х87 см
Высота сидения: 45 см
Материал: велюр, сталь
Мягкий стул в обивке из велюра, каркас из стали.
1 коробка / 4 шт.
Габариты: 63*47*67
Вес брутто: 18,5 кг
Объем: 0,195
Стул Лоикс, коричневое сиденье, черный каркас
Стул Рамона, темно-коричневый
Люстра Ontario 15
Люстра Ontario 8
Настольная лампа Zaragoza
Подвесной светильник Puntes №1
Подвесной светильник Puntes №2
Диван Жемчуг двухместный
Стул Космос, коричневый
Стул FRANKFURT NEW, черный, деревянные ножки
Стул Eames DAW красный
Стул Eames Прозрачный
Стул Eames Черный
Стул Eames Белый