Стул Валенсия, велюр зеленый, золотые ножки

11 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Стул Валенсия, велюр зеленый, золотые ножки

4.5
7 990 ₽9 990 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Стул Валенсия, экокожа коричневая, золотые ножки
Стул Валенсия, экокожа коричневая, золотые ножки
Следующий Стул Валенсия, велюр синий, золотые ножки
Стул Валенсия, экокожа коричневая, золотые ножки

Характеристики товара

Описание

Размеры: 44х49х87 см

Высота сидения: 45 см

Материал: велюр, сталь

Мягкий стул в обивке из велюра, каркас из стали.

1 коробка / 4 шт.

Габариты: 63*47*67

Вес брутто: 18,5 кг

Объем: 0,195

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Страна изготовленияКитай

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул Лоикс, коричневое сиденье, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от15 690
Оптовая цена
8

Стул Лоикс, коричневое сиденье, черный каркас

Настоящее фото товара Стул Рамона, темно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
4 590
Оптовая цена
6

Стул Рамона, темно-коричневый

Настоящее фото товара Люстра Ontario 15, произведённого компанией ChiedoCover
от95 990
Оптовая цена
8

Люстра Ontario 15

Настоящее фото товара Люстра Ontario 8, произведённого компанией ChiedoCover
от56 390
Оптовая цена
7

Люстра Ontario 8

Настоящее фото товара Настольная лампа Zaragoza, произведённого компанией ChiedoCover
от7 190
Оптовая цена
6

Настольная лампа Zaragoza

Настоящее фото товара Подвесной светильник Puntes №1, произведённого компанией ChiedoCover
78 790
Оптовая цена
9

Подвесной светильник Puntes №1

Настоящее фото товара Подвесной светильник Puntes №2, произведённого компанией ChiedoCover
78 790
Оптовая цена
14

Подвесной светильник Puntes №2

Настоящее фото товара Диван Жемчуг двухместный, произведённого компанией ChiedoCover
от37 590
Оптовая цена
12

Диван Жемчуг двухместный

Другие товары из раздела

Стул Космос, коричневыйНастоящее фото товара Стул Космос, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 99028
17 990 ₽Оптовая цена
5

Стул Космос, коричневый

В наличии 100 шт.
Стул FRANKFURT NEW, черный, деревянные ножкиНастоящее фото товара Стул FRANKFURT NEW, черный, деревянные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от5 99015
6 990 ₽Оптовая цена
11

Стул FRANKFURT NEW, черный, деревянные ножки

В наличии 100 шт.
Стул Eames DAW красныйНастоящее фото товара Стул Eames DAW красный, произведённого компанией ChiedoCover
6 99031
9 990 ₽Оптовая цена
14

Стул Eames DAW красный

В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Стул Eames Прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99021
9 990 ₽Оптовая цена
11

Стул Eames Прозрачный

В наличии 5 шт.
Настоящее фото товара Стул Eames Черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 99041
4 990 ₽Оптовая цена
10

Стул Eames Черный

В наличии 100 шт.
Стул Eames БелыйНастоящее фото товара Стул Eames Белый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 99041
4 990 ₽Оптовая цена
117Хит

Стул Eames Белый

В наличии 100 шт.