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Стул Валлон, коричневый - фото 1

Стул Валлон, коричневый

13 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота970 мм
  • Ширина620 мм
  • Глубина500 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Обивкаэкокожа
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Объём упаковки0.13 м3
  • Вес упаковки7.36 кг

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