Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота970 мм
- Ширина530 мм
- Глубина450 мм
- Материал каркасамассив дерева
- Обивкаткань
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Объём упаковки0.06 м3
- Вес упаковки6.25 кг
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Стул Хит 20мм с подлокотниками
Стул Хит 25мм - золото, корона красная
Стул Хит 25мм - черный, синий ромб, с наружними заглушками
Стул Бостон 20мм, велюр Velutto 41 сиреневый, шампань
Стул Marcus, бархат пудровый
Обеденный стул Чико, черный
Стул Solar
Стул пластиковый Cross, бежевый
Стул пластиковый Cross, темно-серый
Стул пластиковый Cross, черный
Стул пластиковый Cross, оливковый
Складной стул Трансформер синий
Стул Eames Белый
Стул Eames Зеленый