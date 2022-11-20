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Стул Васко с подлокотниками фиолетовый - фото 1Стул Васко с подлокотниками фиолетовый - фото 2Стул Васко с подлокотниками фиолетовый - фото 3

Стул Васко с подлокотниками фиолетовый

14 оценок
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Стул Васко с подлокотниками синий

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота900 мм
  • Ширина740 мм
  • Глубина600 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Обивкаткань
  • Цветфиолетовый

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