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Стул Васко желтый

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Стул Амадо синий

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота900 мм
  • Ширина460 мм
  • Глубина600 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Обивкаткань
  • Цветжелтый

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