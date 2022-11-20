Стул Velen серо-голубой

8 оценок

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота840 мм
  • Ширина500 мм
  • Глубина560 мм
  • Вес8 кг
  • Количество штук в упаковке4 шт
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Страна изготовленияКитай
  • Объём упаковки0.492 м3
  • Вес коробки32 кг

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