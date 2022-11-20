Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота840 мм
- Ширина500 мм
- Глубина560 мм
- Вес8 кг
- Количество штук в упаковке4 шт
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяэкокожа
- Страна изготовленияКитай
- Объём упаковки0.492 м3
- Вес коробки32 кг
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