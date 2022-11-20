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Стул Veler

Артикул: CH-036-023
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Глубина кресла: 65 см
Высота кресла: 75 — 83 см
Ширина сиденья: 55 см
Глубина сиденья: 48 см
Высота сиденья: 47 см
Высота сиденья максимальная: 54 см

Механизм качания: да
Тип механизма: топ-ган
Сиденье: средней жесткости

Вес: 16.2 кг
Объем: 0.25 куб. м
Размер упаковки (ДхШхВ): 670 x 620 x 660 мм

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Основные характеристики

  • Ширина660 мм
  • Глубина650 мм
  • Высота750/830 мм
  • Ширина сиденья550 мм
  • Глубина сиденья480 мм
  • Вес16.2 кг
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Материал ножекДерево
  • Страна изготовленияКитай

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