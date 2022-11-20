Характеристики товара
Описание
Глубина кресла: 65 см
Высота кресла: 75 — 83 см
Ширина сиденья: 55 см
Глубина сиденья: 48 см
Высота сиденья: 47 см
Высота сиденья максимальная: 54 см
Механизм качания: да
Тип механизма: топ-ган
Сиденье: средней жесткости
Вес: 16.2 кг
Объем: 0.25 куб. м
Размер упаковки (ДхШхВ): 670 x 620 x 660 мм
Основные характеристики
- Ширина660 мм
- Глубина650 мм
- Высота750/830 мм
- Ширина сиденья550 мм
- Глубина сиденья480 мм
- Вес16.2 кг
- Максимальная нагрузка100 кг
- Материал сиденьяткань
- Материал ножекДерево
- Страна изготовленияКитай