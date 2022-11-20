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              Фотография Стул Вельс плетеный от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

              Стул Вельс плетеный

              4.3
              Оптовая цена
              от 15 090 ₽
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              Стул Вельс плетеный
              Стул Вельс плетеный
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              Характеристики товара

              Описание

              Плетение из полиэстера

              Прочный алюминиевый каркас, выдерживающий до 200 кг

              Подушки выполнены из водостойкой полиэфирной ткани для защиты мебели от дождя и солнца

              Съемные чехлы серого цвета

              Алюминиевое основание ножек

              Вся мебель сделана вручную нашими квалифицированными специалистами

              В солнечных лучах плетение приобретает более светлый и яркий оттенок

              Подходит для использования внутри помещения и на открытом воздухе

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              Основные характеристики

              • Ширина570 мм
              • Глубина620 мм
              • Материал каркасаалюминий
              • Материал сиденьяполиэстер
              • Высота800 мм

              Популярные варианты обивки

              КраснаяКраснаяЗеленыйЗеленыйБежевыйБежевыйКоричневаяКоричневаяSwedish beigeSwedish beigeTitaniumTitanium3535Старое золотоСтарое золото0505221/08 мальборо221/08 мальбороLosange marsala NLosange marsala NMONOGRAMME cobalt NMONOGRAMME cobalt NWhiteWhiteMARVEL CREAMMARVEL CREAMTEMPO 9TEMPO 9Montana 216Montana 21620 kom ваниль20 kom ванильBlueBlue1818blackblack
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