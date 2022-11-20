Характеристики товара
Описание
Сиденье обито велюром Brandy, плотность - 420 г/м2, 60 000 циклов по Мартиндейлу.
Сиденье стула выполнено из гнутоклеевой фанеры + ППУ.
Ножки стула - металл черного цвета.
Номинальная нагрузка на стул 120 кг.
Упакован - 2 шт./1 кор.
Основные характеристики
- Длина440 мм
- Ширина470 мм
- Глубина440 мм
- Высота840 мм
- Высота до сиденья490 мм
- Вес7 кг
- Обивкавелюр
- Материал каркасаметалл
- Цветбежевый, черный
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Объём упаковки0.20 м3
- Вес упаковки15 кг