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Стул VENA капучино, велюр, белый каркас

Артикул: CH-050-097
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Сиденье обито велюром Brandy, плотность - 420 г/м2, 60 000 циклов по Мартиндейлу.
Сиденье стула выполнено из гнутоклеевой фанеры + ППУ.
Ножки стула - металл черного цвета.
Номинальная нагрузка на стул 120 кг.
Упакован - 2 шт./1 кор.

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Основные характеристики

  • Длина440 мм
  • Ширина470 мм
  • Глубина440 мм
  • Высота840 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Вес7 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Обивкавелюр
  • Материал каркасаметалл
  • Цветкоричневый, белый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Объём упаковки0.20 м3
  • Вес упаковки15 кг

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