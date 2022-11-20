Товар в корзине. Перейти
Стул Венера диамант велюр пыльно-розовый - фото 1Стул Венера диамант велюр пыльно-розовый - фото 2Стул Венера диамант велюр пыльно-розовый - фото 3Стул Венера диамант велюр пыльно-розовый - фото 4Стул Венера диамант велюр пыльно-розовый - фото 5Стул Венера диамант велюр пыльно-розовый - фото 6Стул Венера диамант велюр пыльно-розовый - фото 7

Стул Венера диамант велюр пыльно-розовый

12 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Ститч велюр синий
Стул Ститч велюр синий
Следующий Стул Диана велюр пыльно-розовый
Стул Ститч велюр синий

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина сиденья49 мм
  • Глубина сиденья49 мм
  • Вес0.01 кг
  • Материал каркасаметалл

Похожие товары

Стул Патрик 20ммНастоящее фото товара Стул Патрик 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19021
2 760 ₽
38Хит

Стул Патрик 20мм

Стул Азия 20ммНастоящее фото товара Стул Азия 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 49031
2 150 ₽
34Хит

Стул Азия 20мм

Стул Дания 25ммНастоящее фото товара Стул Дания 25мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 89035
2 890 ₽
11

Стул Дания 25мм

Стул Боди 25ммНастоящее фото товара Стул Боди 25мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 99032
2 890 ₽
11

Стул Боди 25мм

Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневыйНастоящее фото товара Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 99024
2 600 ₽
31

Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневый

Настоящее фото товара Стул Вертекс 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
29

Стул Вертекс 20мм

Стул Молот 20ммНастоящее фото товара Стул Молот 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 75015
2 050 ₽
10

Стул Молот 20мм

Стул Азия 25ммНастоящее фото товара Стул Азия 25мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 59031
2 280 ₽
11Хит

Стул Азия 25мм

Стул Патрик 20мм ЛайтНастоящее фото товара Стул Патрик 20мм Лайт, произведённого компанией ChiedoCover
от1 99023
2 560 ₽
11

Стул Патрик 20мм Лайт

Стул Хит 20мм - золото, красная коронаНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, красная корона, произведённого компанией ChiedoCover
от1 45033
2 150 ₽
13Хит

Стул Хит 20мм - золото, красная корона

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Подстолье барное чугунное 1249, произведённого компанией ChiedoCover
9 290
Оптовая цена
4

Подстолье барное чугунное 1249

В наличии 30 шт.
Стул Хит 20мм - золото, Лабиринт серыйНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, Лабиринт серый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 45033
2 150 ₽
22

Стул Хит 20мм - золото, Лабиринт серый

Настоящее фото товара Стул Изо NET хром, произведённого компанией ChiedoCover
4 590
Оптовая цена
16

Стул Изо NET хром

Настоящее фото товара Стол ВЕРМОНТ, произведённого компанией ChiedoCover
30 490
Оптовая цена
14

Стол ВЕРМОНТ

Настоящее фото товара Диван Bridge, произведённого компанией ChiedoCover
от132 990
Оптовая цена
17

Диван Bridge

Настоящее фото товара Стул 239R микровелюр V22 фиолетовый/ ножки черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 550
Оптовая цена
8

Стул 239R микровелюр V22 фиолетовый/ ножки черный

Стул Алексис велюр сине-зелёныйНастоящее фото товара Стул Алексис велюр сине-зелёный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 49019
7 990 ₽Оптовая цена
17

Стул Алексис велюр сине-зелёный

В наличии 21 шт.
Другие товары из разделапо расположению
Кресло CH-330M без подлокотников, искусственная кожа синийНастоящее фото товара Кресло CH-330M без подлокотников, искусственная кожа синий, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена
9

Кресло CH-330M без подлокотников, искусственная кожа синий

В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Кресло игровое VIKING-11, синее, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
16

Кресло игровое VIKING-11, синее

Кресло офисное TopChairs Clerk черноеНастоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Clerk черное, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99034
11 990 ₽Оптовая цена
7

Кресло офисное TopChairs Clerk черное

В наличии 75 шт.
Стул Хит 25мм с полкой для бумагНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с полкой для бумаг, произведённого компанией ChiedoCover
от2 590
32

Стул Хит 25мм с полкой для бумаг

Стул Офисный с пюпитромНастоящее фото товара Стул Офисный с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена
9

Стул Офисный с пюпитром