Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина сиденья49 мм
- Глубина сиденья49 мм
- Вес0.01 кг
- Материал каркасаметалл
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Стул Боди 25мм
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Стул Молот 20мм
Стул Азия 25мм
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