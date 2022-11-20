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Стул Венера Хани велюр пыльно-розовый ножки дерево - фото 1Стул Венера Хани велюр пыльно-розовый ножки дерево - фото 2Стул Венера Хани велюр пыльно-розовый ножки дерево - фото 3Стул Венера Хани велюр пыльно-розовый ножки дерево - фото 4Стул Венера Хани велюр пыльно-розовый ножки дерево - фото 5Стул Венера Хани велюр пыльно-розовый ножки дерево - фото 6Стул Венера Хани велюр пыльно-розовый ножки дерево - фото 7

Стул Венера Хани велюр пыльно-розовый ножки дерево

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Барный стул Тревер фиолетовый

Характеристики товара

Описание

Мягкий стул с округлой спинкой анатомической формы и удобными подлокотниками подарит комфорт и уют. В качестве обивки используется велюр - прочный износостойкий материал. Внутренняя сторона спинки и подлокотников украшена декором в виде сот.
Прямые металлические ножки, стилизованные под темное дерево, имеют нестандартную форму в виде перевернутого конуса, поэтому обеспечивают хорошую устойчивость и делают стул оригинальным. Специальные подпятники на ножках защищают напольное покрытие от повреждений и предотвращают скольжение.
Изделие будет прекрасно смотреться как отдельный предмет мебели, так и в комплекте с обеденным столом.

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Основные характеристики

  • Высота820 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Ширина585 мм
  • Глубина645 мм
  • Ширина сиденья490 мм
  • Глубина сиденья490 мм
  • Вес6.4 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Обивкавелюр
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветрозовый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки1330 мм
  • Высота упаковки595 мм
  • Глубина упаковки606 мм
  • Объём упаковки0.48 м3
  • Вес упаковки30.10 кг

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