Характеристики товара
Описание
Мягкий стул с округлой спинкой анатомической формы и удобными подлокотниками подарит комфорт и уют. В качестве обивки используется велюр - прочный износостойкий материал.
Прочные ножки, покрытые краской в черном цвете, выполнены из металла, поэтому обеспечивают хорошую устойчивость и делают стул оригинальным. Дополнительная функция вращения сиденья обеспечивает максимальный комфорт.
Изделие будет прекрасно смотреться как отдельный предмет мебели, так и в комплекте с обеденным или письменным столом.
Основные характеристики
- Высота850 мм
- Высота до сиденья490 мм
- Ширина585 мм
- Глубина645 мм
- Ширина сиденья490 мм
- Глубина сиденья490 мм
- Вес8.2 кг
- Материал каркасаметалл
- Обивкавелюр
- Максимальная нагрузка120 кг
- Цветрозовый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки1340 мм
- Высота упаковки600 мм
- Глубина упаковки605 мм
- Объём упаковки0.49 м3
- Вес упаковки37 кг