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Стул Венера вращающийся велюр серый

11 оценок

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Характеристики товара

Описание

Мягкий стул с округлой спинкой анатомической формы и удобными подлокотниками подарит комфорт и уют. В качестве обивки используется велюр - прочный износостойкий материал.

Прочные ножки, покрытые краской в черном цвете, выполнены из металла, поэтому обеспечивают хорошую устойчивость и делают стул оригинальным. Дополнительная функция вращения сиденья обеспечивает максимальный комфорт.

Изделие будет прекрасно смотреться как отдельный предмет мебели, так и в комплекте с обеденным или письменным столом.

1 короб / 4шт

Габариты: 134*60*60.5

Вес брутто: 37,000

Объем: 0,480

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Основные характеристики

  • Высота850 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Ширина585 мм
  • Глубина645 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветсерый

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