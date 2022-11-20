Характеристики товара
Описание
Мягкий стул с округлой спинкой анатомической формы и удобными подлокотниками подарит комфорт и уют. В качестве обивки используется велюр - прочный износостойкий материал.
Прочные ножки, покрытые краской в черном цвете, выполнены из металла, поэтому обеспечивают хорошую устойчивость и делают стул оригинальным. Дополнительная функция вращения сиденья обеспечивает максимальный комфорт.
Изделие будет прекрасно смотреться как отдельный предмет мебели, так и в комплекте с обеденным или письменным столом.
1 короб / 4шт
Габариты: 134*60*60.5
Вес брутто: 37,000
Объем: 0,480
Основные характеристики
- Высота850 мм
- Высота до сиденья490 мм
- Ширина585 мм
- Глубина645 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьявелюр
- Цветсерый