Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота970 мм
- Ширина600 мм
- Глубина450 мм
- Материал каркасамассив дерева
- Обивкаткань
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Объём упаковки0.07 м3
- Вес упаковки8.50 кг
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Стул Браун 25мм - бронза, крон коричневый
Стул Хит 25мм - шампань, бежевый арш, с наружними заглушками
Стул Виота 223, Dark Stone
Стул William ромб бархат пудровый
Стул Marcus, бархат синий
Стул Кьявари, с мягким сиденьем
Стул Венето, молочный
Стул пластиковый Cross, бежевый
Стул пластиковый Cross, темно-серый
Стул пластиковый Cross, черный
Стул пластиковый Cross, оливковый
Складной стул Трансформер синий
Стул Eames Черный