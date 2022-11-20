Товар в корзине. Перейти
Стул Венето с подлокотниками - фото 1

Стул Венето с подлокотниками

12 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Летиция с подлокотниками
Стул Летиция с подлокотниками
Следующий Стул Летиция
Стул Летиция с подлокотниками

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота970 мм
  • Ширина600 мм
  • Глубина450 мм
  • Материал каркасамассив дерева
  • Обивкаткань
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Объём упаковки0.07 м3
  • Вес упаковки8.50 кг

Похожие товары

Стул ФилНастоящее фото товара Стул Фил, произведённого компанией ChiedoCover
7 590
Оптовая цена
11

Стул Фил

Стул ВиллаНастоящее фото товара Стул Вилла, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99023
11 590 ₽
13

Стул Вилла

Стул ПрадоНастоящее фото товара Стул Прадо, произведённого компанией ChiedoCover
6 490
Оптовая цена
6

Стул Прадо

Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орехНастоящее фото товара Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от8 190
5

Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех

Стул ЧипНастоящее фото товара Стул Чип, произведённого компанией ChiedoCover
8 990
Оптовая цена
11

Стул Чип

Стул Гранд, зеленый вельветНастоящее фото товара Стул Гранд, зеленый вельвет, произведённого компанией ChiedoCover
от19 99034
29 990 ₽Оптовая цена
7

Стул Гранд, зеленый вельвет

В наличии 29 шт.
Стул Ститч, велюр изумрудныйНастоящее фото товара Стул Ститч, велюр изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99031
12 990 ₽Оптовая цена
14

Стул Ститч, велюр изумрудный

В наличии 23 шт.
Стул Ститч, вельвет королевский синийНастоящее фото товара Стул Ститч, вельвет королевский синий, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99031
12 990 ₽Оптовая цена
7

Стул Ститч, вельвет королевский синий

В наличии 53 шт.
Стул Венера, вельвет серыйНастоящее фото товара Стул Венера, вельвет серый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 99027
14 990 ₽Оптовая цена
9

Стул Венера, вельвет серый

В наличии 23 шт.
Стул Диана, вельвет сине-зеленыйНастоящее фото товара Стул Диана, вельвет сине-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99029
13 990 ₽Оптовая цена
11

Стул Диана, вельвет сине-зеленый

В наличии 12 шт.
С этим товаром покупают
Стул Браун 25мм - бронза, крон коричневыйНастоящее фото товара Стул Браун 25мм - бронза, крон коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 99017
2 390 ₽
12

Стул Браун 25мм - бронза, крон коричневый

Стул Хит 25мм - шампань, бежевый арш, с наружними заглушкамиНастоящее фото товара Стул Хит 25мм - шампань, бежевый арш, с наружними заглушками, произведённого компанией ChiedoCover
от1 79028
2 480 ₽
11

Стул Хит 25мм - шампань, бежевый арш, с наружними заглушками

Настоящее фото товара Стул Виота 223, Dark Stone, произведённого компанией ChiedoCover
5 990
Оптовая цена
16

Стул Виота 223, Dark Stone

Стул William ромб бархат пудровыйНастоящее фото товара Стул William ромб бархат пудровый, произведённого компанией ChiedoCover
11 390
Оптовая цена
14

Стул William ромб бархат пудровый

Стул Marcus, бархат синийНастоящее фото товара Стул Marcus, бархат синий, произведённого компанией ChiedoCover
9 990
Оптовая цена
15

Стул Marcus, бархат синий

Стул Кьявари, с мягким сиденьемНастоящее фото товара Стул Кьявари, с мягким сиденьем, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
8

Стул Кьявари, с мягким сиденьем

Стул Венето, молочныйНастоящее фото товара Стул Венето, молочный, произведённого компанией ChiedoCover
7 590
Оптовая цена
9

Стул Венето, молочный

Другие товары из разделастулья для общепита
Стул пластиковый Cross, бежевыйНастоящее фото товара Стул пластиковый Cross, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена
5

Стул пластиковый Cross, бежевый

В наличии 2 шт.
Стул пластиковый Cross, темно-серыйНастоящее фото товара Стул пластиковый Cross, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена
8

Стул пластиковый Cross, темно-серый

Стул пластиковый Cross, черныйНастоящее фото товара Стул пластиковый Cross, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена
11

Стул пластиковый Cross, черный

Стул пластиковый Cross, оливковыйНастоящее фото товара Стул пластиковый Cross, оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена
12

Стул пластиковый Cross, оливковый

В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Складной стул Трансформер синий, произведённого компанией ChiedoCover
от15 490
Оптовая цена
10

Складной стул Трансформер синий

Стул Eames ЧерныйНастоящее фото товара Стул Eames Черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 49022
3 190 ₽Оптовая цена
10

Стул Eames Черный

В наличии 100 шт.