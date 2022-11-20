Характеристики товара
Основные характеристики
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяэкокожа
- Цветсеребряный, черный
Стул Луи Гост Желтый, пластиковый
Стул Tolix Белый глянцевый
Стул Tolix Черный глянцевый
Стул Tolix Черный патина золото
Стул Tolix Wood Черный патина золото
Стул Tolix Wood Серебристый матовый
Стул Tolix Желтый глянцевый
Стул Tolix Wood Черный глянцевый
Стул Tolix с подлокотниками Черный гляцевый + темное дерево
Стул Tolix Голубой матовый
Стол обеденный Кросби
Стол пластиковый плетеный Riva
Стол Алекс 6
Стол Stefani обеденный
Стол Petal D110
Стол Brick M 140, бетон Портленд/ черный
Стол Бруно 700, раздвижной, квадрат, вишня
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол АРКОС 18
Стол АРКОС 18-1
Стол АРКОС 19
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло