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Стул Венеция 1, серебро

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Стул Бони, хром

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветсеребряный, черный

Выполненные заказы

Стул Венеция 1, серебро, экокожа
Стул Венеция 1, серебро, экокожаСтул Венеция 1, серебро, экокожаСтул Венеция 1, серебро, экокожаСтул Венеция 1, серебро, экокожа
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