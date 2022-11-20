Характеристики товара
Описание
Основательный и надежный стул (510*420*975 мм) из массива натурального дерева «Венеция» М1 – это не просто предмет интерьера, а настоящее произведение искусства! За счет мягкого сиденья и резной спинки, обеспечивается максимальный комфорт и привлекательный внешний вид.
Даже спустя продолжительное время эксплуатации вы не почувствуете усталости! Несомненными преимуществами являются элегантность в сочетании с утонченностью и неповторимой фактурой натурального дерева.
Стул «Венеция» М1 подчеркнет ваш безупречный вкус, станет роскошным украшением любой комнаты!
Основные характеристики
- Высота975 мм
- Ширина510 мм
- Глубина420 мм
- Материал каркасамассив дерева
- Материал сиденьяткань
- Цветчерный, серебряный