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Стул Венеция М1 - фото 1

Стул Венеция М1

13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Основательный и надежный стул (510*420*975 мм) из массива натурального дерева «Венеция» М1 – это не просто предмет интерьера, а настоящее произведение искусства! За счет мягкого сиденья и резной спинки, обеспечивается максимальный комфорт и привлекательный внешний вид.

Даже спустя продолжительное время эксплуатации вы не почувствуете усталости! Несомненными преимуществами являются элегантность в сочетании с утонченностью и неповторимой фактурой натурального дерева.
Стул «Венеция» М1 подчеркнет ваш безупречный вкус, станет роскошным украшением любой комнаты!


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Основные характеристики

  • Высота975 мм
  • Ширина510 мм
  • Глубина420 мм
  • Материал каркасамассив дерева
  • Материал сиденьяткань
  • Цветчерный, серебряный

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