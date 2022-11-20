Характеристики товара
Описание
Стул «Венеция» М10 (450*510*940 мм) безупречно вписывается в классический дизайн интерьера спальни, гостиной или кухни. Плавные линии, мягкое сиденье и спинка с вставкой из ткани повышенной прочности делают этот предмет интерьера идеальным решением для тех, кто не приемлет компромиссов!
Только мебель из натурального дерева может создавать особую атмосферу в помещении, наполнять его уютом и теплотой! За счет богатого выбора тонировки и тканей вы сможете принять непосредственное участие в разработке дизайна стула.
К примеру, можно остановиться на золотой патине и ткани с цветочным орнаментом в бежевых оттенках. Это беспроигрышный вариант!
Основные характеристики
- Высота940 мм
- Ширина510 мм
- Глубина450 мм
- Материал каркасамассив дерева
- Материал сиденьяткань
- Цветкоричневый, белый