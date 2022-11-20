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Стул Венеция М10 - фото 1

Стул Венеция М10

12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стул «Венеция» М10 (450*510*940 мм) безупречно вписывается в классический дизайн интерьера спальни, гостиной или кухни. Плавные линии, мягкое сиденье и спинка с вставкой из ткани повышенной прочности делают этот предмет интерьера идеальным решением для тех, кто не приемлет компромиссов!

Только мебель из натурального дерева может создавать особую атмосферу в помещении, наполнять его уютом и теплотой! За счет богатого выбора тонировки и тканей вы сможете принять непосредственное участие в разработке дизайна стула.
К примеру, можно остановиться на золотой патине и ткани с цветочным орнаментом в бежевых оттенках. Это беспроигрышный вариант!

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Основные характеристики

  • Высота940 мм
  • Ширина510 мм
  • Глубина450 мм
  • Материал каркасамассив дерева
  • Материал сиденьяткань
  • Цветкоричневый, белый

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