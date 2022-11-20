Характеристики товара
Описание
Элегантный стул «Венеция» М11 (510*420*975 мм) с подлокотниками и гнутыми ножками – это лучший выбор для тех, кто ценит комфорт и удобство. Он станет неотъемлемой частью интерьера спальни, кухни или гостиной.
Невероятно стильный и максимально прочный – этот предмет интерьера из массива дерева не оставит равнодушным ни одного члена семьи!
Преимуществами служат надежность конструкции и оригинальный дизайн, при надлежащем уходе он прослужит вам верой и правдой не один десяток лет!
Основные характеристики
- Высота975 мм
- Ширина420 мм
- Глубина510 мм
- Материал каркасадерево
- Материал сиденьяткань
- Цветрозовый, белый