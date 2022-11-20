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Стул Венеция М11 - фото 1

Стул Венеция М11

14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Элегантный стул «Венеция» М11 (510*420*975 мм) с подлокотниками и гнутыми ножками – это лучший выбор для тех, кто ценит комфорт и удобство. Он станет неотъемлемой частью интерьера спальни, кухни или гостиной.

Невероятно стильный и максимально прочный – этот предмет интерьера из массива дерева не оставит равнодушным ни одного члена семьи!
Преимуществами служат надежность конструкции и оригинальный дизайн, при надлежащем уходе он прослужит вам верой и правдой не один десяток лет!

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Основные характеристики

  • Высота975 мм
  • Ширина420 мм
  • Глубина510 мм
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьяткань
  • Цветрозовый, белый

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