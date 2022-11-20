Характеристики товара
Описание
Стул «Венеция» М12 (510*420*975 мм) примечателен удобной спинкой с большой вставкой из ткани. Мягкое сиденье, изогнутые ножки дополняют образ стильного предмета интерьера из массива натурального дерева. Эта изящная модель способна подчеркнуть изысканный интерьер любого помещения, будь то кабинет, спальня, кухня или гостиная.
Стул «Венеция» М12 привнесет в ваш дом неповторимую красоту, выдержит заданный тон дизайна интерьера и произведет неизгладимое впечатление на гостей и членов семьи!
Основные характеристики
- Высота975 мм
- Ширина420 мм
- Глубина510 мм
- Материал каркасадерево
- Материал сиденьяткань
- Цветрозовый, белый