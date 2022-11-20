Товар в корзине. Перейти
Стул Венеция М12 - фото 1

Стул Венеция М12

14 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Венеция М11
Стул Венеция М11
Следующий Стул Венеция М13
Стул Венеция М11

Характеристики товара

Описание

Стул «Венеция» М12 (510*420*975 мм) примечателен удобной спинкой с большой вставкой из ткани. Мягкое сиденье, изогнутые ножки дополняют образ стильного предмета интерьера из массива натурального дерева. Эта изящная модель способна подчеркнуть изысканный интерьер любого помещения, будь то кабинет, спальня, кухня или гостиная.

Стул «Венеция» М12 привнесет в ваш дом неповторимую красоту, выдержит заданный тон дизайна интерьера и произведет неизгладимое впечатление на гостей и членов семьи!

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота975 мм
  • Ширина420 мм
  • Глубина510 мм
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьяткань
  • Цветрозовый, белый

Похожие товары

Настоящее фото товара Стул Венеция М13, произведённого компанией ChiedoCover
от7 690
Оптовая цена
10

Стул Венеция М13

Настоящее фото товара Стул Венеция М14, произведённого компанией ChiedoCover
от9 090
Оптовая цена
11

Стул Венеция М14

Настоящее фото товара Стул Венеция М15, произведённого компанией ChiedoCover
от9 290
Оптовая цена
13

Стул Венеция М15

Настоящее фото товара Стул Венеция М16, произведённого компанией ChiedoCover
от9 290
Оптовая цена
11

Стул Венеция М16

Настоящее фото товара Стул Венеция М17, произведённого компанией ChiedoCover
от9 890
Оптовая цена
10

Стул Венеция М17

Настоящее фото товара Стул Венеция М18, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
Оптовая цена
14

Стул Венеция М18

Настоящее фото товара Стул Венеция М19, произведённого компанией ChiedoCover
от9 890
Оптовая цена
15

Стул Венеция М19

Настоящее фото товара Стул Венеция М20, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
Оптовая цена
11

Стул Венеция М20

Настоящее фото товара Стул Фаворит, мятный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена
8

Стул Фаворит, мятный

Настоящее фото товара Стул Фаворит 1, произведённого компанией ChiedoCover
от8 590
Оптовая цена
8

Стул Фаворит 1

Другие товары из разделамебель для кухни
Настоящее фото товара Стол Фрея 160, белое стекло/ белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
51 200
Оптовая цена
10

Стол Фрея 160, белое стекло/ белый каркас

В наличии 22 шт.
Настоящее фото товара Стул Фаворит 5, произведённого компанией ChiedoCover
от8 690
Оптовая цена
11

Стул Фаворит 5

Настоящее фото товара Стул Верона, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена
12

Стул Верона, белый

Полукресло Eames, печворк классическийНастоящее фото товара Полукресло Eames, печворк классический, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена
10

Полукресло Eames, печворк классический

В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Стол Alma, черный, мдф, произведённого компанией ChiedoCover
22 79015
26 790 ₽Оптовая цена

Стол Alma, черный, мдф

В наличии 74 шт.
Настоящее фото товара Стол Dario, прозрачный, закаленное стекло, произведённого компанией ChiedoCover
18 39028
25 490 ₽Оптовая цена

Стол Dario, прозрачный, закаленное стекло

В наличии 4 шт.
Стол Dolce, белый, мдфНастоящее фото товара Стол Dolce, белый, мдф, произведённого компанией ChiedoCover
25 490
Оптовая цена

Стол Dolce, белый, мдф

Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стеклоНастоящее фото товара Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло, произведённого компанией ChiedoCover
43 300
Оптовая цена
10

Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло

В наличии 29 шт.
С этим товаром покупают
Стул Наполеон Зеленый, деревянныйНастоящее фото товара Стул Наполеон Зеленый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
7

Стул Наполеон Зеленый, деревянный

Стул Halmar dariusz, дуб сономаНастоящее фото товара Стул Halmar dariusz, дуб сонома, произведённого компанией ChiedoCover
11 290
Оптовая цена
9

Стул Halmar dariusz, дуб сонома

Стул пластиковый Chloe Chair Mon Amour, ленНастоящее фото товара Стул пластиковый Chloe Chair Mon Amour, лен, произведённого компанией ChiedoCover
от7 390
Оптовая цена
14

Стул пластиковый Chloe Chair Mon Amour, лен

Стул Хэир, каркас черный, рогожка сераяНастоящее фото товара Стул Хэир, каркас черный, рогожка серая, произведённого компанией ChiedoCover
от3 690
7

Стул Хэир, каркас черный, рогожка серая

Настоящее фото товара Стол АРКОС 6-3, произведённого компанией ChiedoCover
от23 090
Оптовая цена
8

Стол АРКОС 6-3

Настоящее фото товара Стол АРКОС 7, произведённого компанией ChiedoCover
27 790
Оптовая цена
13

Стол АРКОС 7

Настоящее фото товара Стол АРКОС 7-1, произведённого компанией ChiedoCover
21 590
Оптовая цена
13

Стол АРКОС 7-1

Настоящее фото товара Стол АРКОС 8, произведённого компанией ChiedoCover
26 590
Оптовая цена
5

Стол АРКОС 8

Настоящее фото товара Стол АРКОС 8-1, произведённого компанией ChiedoCover
28 890
Оптовая цена
14

Стол АРКОС 8-1