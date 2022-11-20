Характеристики товара
Описание
При первом же взгляде на стул «Венеция» М13 (460*540*945 мм) с мягким сиденьем, можно заметить его изюминку – речь идет о резной спинке с затейливым орнаментом. Подобный предмет интерьера многое расскажет об отменном вкусе хозяина и станет лучшим украшением интерьера.
Более того, поскольку мебель изготовлена из массива дерева, обязательны такие преимущества, как долговечность и экологичность (присуща исключительно мебели из натуральных материалов).
Основные характеристики
- Высота945 мм
- Ширина540 мм
- Глубина460 мм
- Материал каркасамассив дерева
- Материал сиденьяткань
- Цветбежевый, коричневый