Характеристики товара
Описание
Модель «Венеция» М14 (530*560*1030 мм) является промежуточным вариантом между классическим стулом и креслом. За счет удобных подлокотников обеспечивается максимально комфортное времяпрепровождение. Изящная спинка и изогнутые ножки позволяют этому предмету интерьера вписаться в любой дизайн.
Стул из натурального массива дерева займет достойное место в вашем доме, наполнит его особой энергетикой!
Основные характеристики
- Высота1030 мм
- Ширина560 мм
- Глубина530 мм
- Материал каркасамассив дерева
- Материал сиденьяткань
- Цветбежевый, коричневый