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Стул Венеция М14 - фото 1

Стул Венеция М14

11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Модель «Венеция» М14 (530*560*1030 мм) является промежуточным вариантом между классическим стулом и креслом. За счет удобных подлокотников обеспечивается максимально комфортное времяпрепровождение. Изящная спинка и изогнутые ножки позволяют этому предмету интерьера вписаться в любой дизайн.
Стул из натурального массива дерева займет достойное место в вашем доме, наполнит его особой энергетикой!

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Основные характеристики

  • Высота1030 мм
  • Ширина560 мм
  • Глубина530 мм
  • Материал каркасамассив дерева
  • Материал сиденьяткань
  • Цветбежевый, коричневый

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