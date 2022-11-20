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Стул Венеция М16 - фото 1

Стул Венеция М16

11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стул «Венеция» М16 (510*580*945 мм) с мягкой спинкой и подлокотниками очаровывает с первого взгляда! Он приковывает внимание стильным дизайном и плавностью линий, безупречность прослеживается и в высочайшем качестве изделия. Даже спустя многие годы мебель будет выглядеть словно новая, ведь натуральный массив дерева славится своей долговечностью и стойкостью к механическим повреждениям.

Подобный предмет интерьера, безусловно, подчеркнет ваш утонченный вкус

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Основные характеристики

  • Высота945 мм
  • Ширина580 мм
  • Глубина510 мм
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьяткань
  • Цветбежевый

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