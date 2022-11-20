Характеристики товара
Описание
Стул «Венеция» М16 (510*580*945 мм) с мягкой спинкой и подлокотниками очаровывает с первого взгляда! Он приковывает внимание стильным дизайном и плавностью линий, безупречность прослеживается и в высочайшем качестве изделия. Даже спустя многие годы мебель будет выглядеть словно новая, ведь натуральный массив дерева славится своей долговечностью и стойкостью к механическим повреждениям.
Подобный предмет интерьера, безусловно, подчеркнет ваш утонченный вкус
Основные характеристики
- Высота945 мм
- Ширина580 мм
- Глубина510 мм
- Материал каркасадерево
- Материал сиденьяткань
- Цветбежевый