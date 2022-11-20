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Стул Венеция М17 - фото 1

Стул Венеция М17

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Стул Венеция М16

Характеристики товара

Описание

Прочный, надежный, долговечный, стильный – все это стул «Венеция» М17 (510*420*975 мм). За счет мягкой спинки вы сможете проводить на нем максимальное количество времени без вреда для здоровья! Кроме того, неоспоримым достоинством является экологичность, ведь мебель из массива дерева не содержит токсичных примесей.

Она наполняет дом теплотой и уютом, создает особую атмосферу!

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Основные характеристики

  • Высота975 мм
  • Ширина420 мм
  • Глубина510 мм
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьяткань
  • Цветбежевый, коричневый

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