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Стул Венеция М18 - фото 1

Стул Венеция М18

14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стул «Венеция» М18 (460*540*945 мм) служит украшением интерьера, наполняет его уютом. Мягкая спинка обеспечивает максимально возможный комфорт. Несомненными преимуществами являются неповторимая фактура натурального дерева, прочность, устойчивость.

Более того, этот предмет интерьера, изготовленный из массива, оказывает положительное влияние на здоровье, эмоциональное состояние.

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Основные характеристики

  • Высота945 мм
  • Ширина460 мм
  • Глубина540 мм
  • Материал каркасамассив дерева
  • Материал сиденьяткань
  • Цветбежевый, белый

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