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Стул Венеция М2 - фото 1

Стул Венеция М2

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Характеристики товара

Описание

Основательный и надежный стул (460*540*945 мм) из массива натурального дерева «Венеция» М2 – это не просто предмет интерьера, а настоящее произведение искусства! За счет мягкого сиденья и надежной спинки, обеспечивается максимальный комфорт и привлекательный внешний вид.

Даже спустя продолжительное время эксплуатации вы не почувствуете усталости! Несомненными преимуществами являются элегантность в сочетании с утонченностью и неповторимой фактурой натурального дерева.
Стул «Венеция» М2 подчеркнет ваш безупречный вкус, станет роскошным украшением любой комнаты!

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Основные характеристики

  • Высота945 мм
  • Ширина460 мм
  • Глубина540 мм
  • Материал каркасамассив дерева
  • Материал сиденьяткань
  • Цветбежевый, коричневый

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