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Стул Венеция М20 - фото 1

Стул Венеция М20

11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стул «Венеция» М20 (460*540*945 мм) с жесткой спинкой – это гармоничное сочетание респектабельности, оригинального дизайна, практичности и удобства. Прием пищи, общение с родными, гостями – он без труда справится с этими и многими другими задачами.

Отдельного внимания заслуживает выбор тонировки и цвета ткани, которой обшито сиденье. Например, при помощи темных оттенков можно придать интерьеру кабинета строгость. Что же касается пастельной гаммы, то она наполнит помещение воздушностью и нежностью – это отличный выбор как для спальни, так и для кухни, столовой.

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Основные характеристики

  • Высота945 мм
  • Ширина460 мм
  • Глубина540 мм
  • Материал каркасамассив дерева
  • Материал сиденьяткань
  • Цветбежевый, коричневый

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