Характеристики товара
Описание
Стул «Венеция» М4 из массива древесины будет день за днем покорять вас удобством, практичностью в сочетании с экологичностью, присущей мебели из натуральных материалов.
Мягкое сиденье, изящная спинка, оптимальные размеры (460*520*1035мм) – максимальный комфорт и элегантность не оставят равнодушными ни одного члена семьи! Этот предмет интерьера украсит гостиную, спальню, кухню, кабинет, создаст атмосферу неги и релакса!
Стул «Венеция» М4 идеально впишется в любой дизайн!
Основные характеристики
- Высота1035 мм
- Ширина520 мм
- Глубина460 мм
- Материал каркасамассив дерева
- Материал сиденьяткань
- Цветкоричневый, серый