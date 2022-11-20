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Стул Венеция М4 - фото 1

Стул Венеция М4

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Характеристики товара

Описание

Стул «Венеция» М4 из массива древесины будет день за днем покорять вас удобством, практичностью в сочетании с экологичностью, присущей мебели из натуральных материалов.

Мягкое сиденье, изящная спинка, оптимальные размеры (460*520*1035мм) – максимальный комфорт и элегантность не оставят равнодушными ни одного члена семьи! Этот предмет интерьера украсит гостиную, спальню, кухню, кабинет, создаст атмосферу неги и релакса!
Стул «Венеция» М4 идеально впишется в любой дизайн!

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Основные характеристики

  • Высота1035 мм
  • Ширина520 мм
  • Глубина460 мм
  • Материал каркасамассив дерева
  • Материал сиденьяткань
  • Цветкоричневый, серый

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