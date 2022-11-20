Характеристики товара
Описание
Миниатюрный стул (420*440*900 мм) из массива натурального дерева «Венеция» М5 – это не просто предмет интерьера, а настоящее произведение искусства! За счет мягкого сиденья и эргономичной спинки с вставкой из ткани, обеспечивается максимальный комфорт.
Даже спустя продолжительное время эксплуатации вы не почувствуете усталости! Несомненными преимуществами являются элегантность в сочетании с утонченностью и неповторимой фактурой натурального дерева.
Стул «Венеция» М5 подчеркнет ваш безупречный вкус, станет роскошным украшением любой комнаты!
Основные характеристики
- Высота900 мм
- Ширина440 мм
- Глубина420 мм
- Материал каркасадерево
- Материал сиденьяткань
- Цветрозовый, коричневый