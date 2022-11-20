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Стул Венеция М5 - фото 1

Стул Венеция М5

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Характеристики товара

Описание

Миниатюрный стул (420*440*900 мм) из массива натурального дерева «Венеция» М5 – это не просто предмет интерьера, а настоящее произведение искусства! За счет мягкого сиденья и эргономичной спинки с вставкой из ткани, обеспечивается максимальный комфорт.

Даже спустя продолжительное время эксплуатации вы не почувствуете усталости! Несомненными преимуществами являются элегантность в сочетании с утонченностью и неповторимой фактурой натурального дерева.
Стул «Венеция» М5 подчеркнет ваш безупречный вкус, станет роскошным украшением любой комнаты!


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Основные характеристики

  • Высота900 мм
  • Ширина440 мм
  • Глубина420 мм
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьяткань
  • Цветрозовый, коричневый

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