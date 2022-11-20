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Стул Венеция М6 - фото 1

Стул Венеция М6

14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Основательный и надежный стул (460*540*945 мм) из массива натурального дерева «Венеция» М6 – это не просто предмет интерьера, а настоящее произведение искусства! За счет мягкого сиденья и резной спинки, обеспечивается максимальный комфорт и привлекательный внешний вид.

Даже спустя продолжительное время эксплуатации вы не почувствуете усталости! Несомненными преимуществами являются элегантность в сочетании с утонченностью и неповторимой фактурой натурального дерева.
Стул «Венеция» М6 подчеркнет ваш безупречный вкус, станет роскошным украшением любой комнаты!

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Основные характеристики

  • Высота945 мм
  • Ширина540 мм
  • Глубина460 мм
  • Материал каркасамассив дерева
  • Материал сиденьяткань
  • Цветбелый, серый

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