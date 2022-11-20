Характеристики товара
Описание
Ищете стильный предмет интерьера, который многое поведает о вашем статусе и наполнит дом атмосферой уюта? Стул «Венеция» М7 – это лучший выбор! Классическое исполнение, идеальные пропорции (430*510*1020 мм) гарантируют максимальный комфорт!
Стул «Венеция» М7 отлично впишется в любой интерьер, дополнит дизайн кухни, кабинета, гостиной или спальни. Стул «Венеция» М7 из массива дерева – это четкость линий и классический декор.
Это – лучший выбор для истинных ценителей шикарной мебели, которые не привыкли идти на компромиссы!
Основные характеристики
- Высота1020 мм
- Ширина510 мм
- Глубина430 мм
- Материал каркасамассив дерева
- Материал сиденьяткань
- Цветбежевый