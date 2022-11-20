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Стул Венеция М7 - фото 1

Стул Венеция М7

7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Ищете стильный предмет интерьера, который многое поведает о вашем статусе и наполнит дом атмосферой уюта? Стул «Венеция» М7 – это лучший выбор! Классическое исполнение, идеальные пропорции (430*510*1020 мм) гарантируют максимальный комфорт!

Стул «Венеция» М7 отлично впишется в любой интерьер, дополнит дизайн кухни, кабинета, гостиной или спальни. Стул «Венеция» М7 из массива дерева – это четкость линий и классический декор.
Это – лучший выбор для истинных ценителей шикарной мебели, которые не привыкли идти на компромиссы!

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Основные характеристики

  • Высота1020 мм
  • Ширина510 мм
  • Глубина430 мм
  • Материал каркасамассив дерева
  • Материал сиденьяткань
  • Цветбежевый

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