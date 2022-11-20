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Стул Венеция М8 - фото 1

Стул Венеция М8

11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стул «Венеция» М8 (420*520*950 мм) с жесткой спинкой характеризуется строгими линиями, лаконичным дизайном. Здесь нет ничего лишнего – все продумано до мелочей! Это оптимальное решение в тех случаях, когда вы находитесь в поисках практичной мебели – устойчивой и прочной. Изготовленный из массива, этот предмет интерьера наполнит ваш дом особенной энергетикой, присущей натуральному дереву. Доказано, что такая мебель благотворно влияет на здоровье и эмоциональное состояние. Кроме того, к числу его несомненных достоинств относится надежность.

Стул «Венеция» М8 респектабельно смотрится как на кухне, так и в спальне.

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Основные характеристики

  • Высота950 мм
  • Ширина520 мм
  • Глубина420 мм
  • Материал каркасамассив дерева
  • Материал сиденьядерево
  • Цветжелтый

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