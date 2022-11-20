Характеристики товара
Описание
Стул «Венеция» М8 (420*520*950 мм) с жесткой спинкой характеризуется строгими линиями, лаконичным дизайном. Здесь нет ничего лишнего – все продумано до мелочей! Это оптимальное решение в тех случаях, когда вы находитесь в поисках практичной мебели – устойчивой и прочной. Изготовленный из массива, этот предмет интерьера наполнит ваш дом особенной энергетикой, присущей натуральному дереву. Доказано, что такая мебель благотворно влияет на здоровье и эмоциональное состояние. Кроме того, к числу его несомненных достоинств относится надежность.
Стул «Венеция» М8 респектабельно смотрится как на кухне, так и в спальне.
Основные характеристики
- Высота950 мм
- Ширина520 мм
- Глубина420 мм
- Материал каркасамассив дерева
- Материал сиденьядерево
- Цветжелтый