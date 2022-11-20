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Стул Венеция М9 - фото 1

Стул Венеция М9

15 оценок
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Стул Венеция М8

Характеристики товара

Описание

Стул «Венеция» М9 из массива древесины можно назвать универсальным, идеально подойдет для оформления кухни или гостиной в современном дизайне.

Очень мягкое сиденье, прекрасная спинка, имеет компактные размеры (430*510*1020мм) – обеспечивает максимальный комфорт и роскошь, что позволит вам ощутить безупречное качество и расслабиться после очередного рабочего дня.

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Основные характеристики

  • Высота1020 мм
  • Ширина510 мм
  • Глубина430 мм
  • Материал каркасамассив дерева
  • Материал сиденьяткань
  • Цветкоричневый, черный

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