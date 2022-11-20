Характеристики товара
Описание
Стул «Венеция» М9 из массива древесины можно назвать универсальным, идеально подойдет для оформления кухни или гостиной в современном дизайне.
Очень мягкое сиденье, прекрасная спинка, имеет компактные размеры (430*510*1020мм) – обеспечивает максимальный комфорт и роскошь, что позволит вам ощутить безупречное качество и расслабиться после очередного рабочего дня.
Основные характеристики
- Высота1020 мм
- Ширина510 мм
- Глубина430 мм
- Материал каркасамассив дерева
- Материал сиденьяткань
- Цветкоричневый, черный