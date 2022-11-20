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            Фотография Стул Венский белый с покрашенными ножками от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

            Стул Венский белый с покрашенными ножками

            4.8
            Оптовая цена
            6 690 ₽
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            Стул Венский белый с покрашенными ножками
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            Стул Венский белый с покрашенными ножками

            4.8
            6690 ₽
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            Характеристики товара

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            Основные характеристики

            • Высота880 мм
            • Ширина420 мм
            • Глубина540 мм
            • Материал каркасадерево
            • Материал сиденьядерево

            Варианты каркаса

            Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5SАнтикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SNАнтик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SNАнтик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SNЧерныйЧерныйБелыйБелыйТемный орехТемный орехКрасное деревоКрасное деревоКоричневыйКоричневыйКоричневый светлыйКоричневый светлыйТитанТитанБронзаБронзаШампаньШампаньСереброСереброЗолотоЗолото

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            КраснаяКраснаяЗеленыйЗеленыйБежевыйБежевыйКоричневаяКоричневаяSwedish beigeSwedish beige3535Старое золотоСтарое золото0505221/08 мальборо221/08 мальбороMONOGRAMME cobalt NMONOGRAMME cobalt NWhiteWhiteMARVEL CREAMMARVEL CREAMTEMPO 9TEMPO 9Montana 216Montana 21620 kom ваниль20 kom ванильBlueBlue1818blackblack
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