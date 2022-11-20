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Стул Венский с подлокотниками Cross MN - фото 1

Стул Венский с подлокотниками Cross MN

9 оценок
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Стул-кресло Кантри-М

Характеристики товара

Описание

Высота: 89 см

Ширина: 43 см

Глубина: 48 см


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