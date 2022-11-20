Характеристики товара
Описание
Высота: 89 см
Ширина: 43 см
Глубина: 48 см
Высота: 89 см
Ширина: 43 см
Глубина: 48 см
Стул Патрик 20мм
Стул Азия 20мм
Стул Дания 25мм
Стул Боди 25мм
Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневый
Стул Вертекс 20мм
Стул Молот 20мм
Стул Азия 25мм
Стул Патрик 20мм Лайт
Стул Хит 20мм - золото, красная корона
Стул-кресло Венское с подушкой
Стул-кресло Венское
Стул-кресло Венское Классик
Стул-кресло Венское Классик, без подушки
Стул-кресло Венское Классик Барное, без подушки
Стул-кресло Кантри, без подушки