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Стул Венский скругленный - фото 1

Стул Венский скругленный

8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Материал: массив березы 100%

Ширина: 453 мм

Глубина: 521 мм

Высота: 914 мм

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