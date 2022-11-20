Характеристики товара
Описание
Материал: массив березы 100%
Ширина: 453 мм
Глубина: 521 мм
Высота: 914 мм
Материал: массив березы 100%
Ширина: 453 мм
Глубина: 521 мм
Высота: 914 мм
Стул Патрик 20мм
Стул Азия 20мм
Стул Дания 25мм
Стул Боди 25мм
Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневый
Стул Вертекс 20мм
Стул Молот 20мм
Стул Азия 25мм
Стул Патрик 20мм Лайт
Стул Хит 20мм - золото, красная корона
Пододеяльник 1.5 сп 150x215 см, бязь 125гр
Пододеяльник 2.0 сп 175x215 см, бязь 125гр
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