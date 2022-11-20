Фотография Стул Вентуро, черный от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Стул Вентуро, черный

4.2
Оптовая цена
2 890 ₽
при покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Стул Вентуро, черный
Стул Вентуро, черный
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О товаре

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Стул Вентуро, черный

4.2
2890 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота820 мм
  • Ширина430 мм
  • Глубина430 мм
  • Вес3.1 кг
  • Максимальная нагрузка250
  • Материал каркасаалюминий
  • Материал сиденьяпластик
  • Цветчерный

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