Фотография Стул Вентуро, желтый от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Стул Вентуро, желтый

4.6
Оптовая цена
2 890 ₽
при покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
В корзину Купить сейчас
Быстрый заказ
Стул Вентуро, желтый
Стул Вентуро, желтый
Итоговая сумма уточняется менеджером

и принять условия Политики конфиденциальности

Сообщите мне о снижении цены Предложить свою цену
Больше обивок в каталоге

О товаре

Все характеристики

Ваша оценка:

Голос учтен

Коммерческое предложение

Скачайте предложение по этому товару

Стул Вентуро, желтый

4.6
2890 ₽
В корзинуКупить сейчас
Предыдущий товар в категории Стул Вентуро, бежевый
Стул Вентуро, бежевый
Следующий Стул Вентуро, коричневый
Стул Вентуро, коричневый

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота820 мм
  • Ширина430 мм
  • Глубина430 мм
  • Вес3.1 кг
  • Максимальная нагрузка250
  • Материал каркасаалюминий
  • Материал сиденьяпластик
  • Цветжелтый

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Чехол 33, габардин, произведённого компанией ChiedoCover
990 ₽
Оптовая цена
4.4
Чехол 33, габардин
Настоящее фото товара Стул Бабел, черный с серой вставкой, произведённого компанией ChiedoCover
9 490 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Бабел, черный с серой вставкой
Настоящее фото товара Стул Piemonte, произведённого компанией ChiedoCover
6 590 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Piemonte
Настоящее фото товара Стол Велес 2, произведённого компанией ChiedoCover
11 190 ₽
Оптовая цена
4.1
Стол Велес 2
Настоящее фото товара Стул медицинский Бостон 20 мм, белый кожзам, произведённого компанией ChiedoCover
1 900 ₽
Оптовая цена
5
Стул медицинский Бостон 20 мм, белый кожзам

Другие товары из раздела

Настоящее фото товара Стул Вентуро, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 890 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Вентуро, черный
Настоящее фото товара Кресло подвесное TENERIFE, произведённого компанией ChiedoCover
22 090 ₽
Оптовая цена
4.4
Кресло подвесное TENERIFE
Настоящее фото товара Кресло подвесное SIESTA2, произведённого компанией ChiedoCover
8 490 ₽
Оптовая цена
4.4
Кресло подвесное SIESTA2
Настоящее фото товара Подвесное 1-местное кресло BEND, произведённого компанией ChiedoCover
15 690 ₽
Оптовая цена
5
Подвесное 1-местное кресло BEND
Настоящее фото товара Подвесное 1-местное кресло BEND2, произведённого компанией ChiedoCover
14 690 ₽
Оптовая цена
4.2
Подвесное 1-местное кресло BEND2
Настоящее фото товара Подвесное 1-местное кресло VEIL, произведённого компанией ChiedoCover
19 490 ₽
Оптовая цена
5
Подвесное 1-местное кресло VEIL
Настоящее фото товара Подвесное 1-местное кресло MALTA, произведённого компанией ChiedoCover
22 290 ₽
Оптовая цена
5
Подвесное 1-местное кресло MALTA
Настоящее фото товара Подвесное 1-местное кресло VEIL2, произведённого компанией ChiedoCover
22 290 ₽
Оптовая цена
4.4
Подвесное 1-местное кресло VEIL2
Настоящее фото товара Подвесное 1-местное кресло CAPONE, произведённого компанией ChiedoCover
19 490 ₽
Оптовая цена
5
Подвесное 1-местное кресло CAPONE
Настоящее фото товара Подвесное 2-местное кресло COMPACT, произведённого компанией ChiedoCover
27 920 ₽
Оптовая цена
4.7
Подвесное 2-местное кресло COMPACT