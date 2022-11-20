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Стул Verdi, синий

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Стул Vicky, латте

Характеристики товара

Описание

Серия мягких стульев Verdi — торжественный вариант для тех покупателей, которым приглянулись стулья серий Victory и Vicky. Матовый цвет ножек, V-образная строчка на мягкой спинке, плавные линии — в каждой черте стула проявляется аристократичный вкус их обладателя.

Надежный и прочный, стул рассчитан на нагрузку до 150 кг. В стульях этой серии комфорт проявляется в каждой составляющей: в обитых рогожкой мягком сидении и спинке, удобной высоте, подлокотниках и ширине сидения. Хотите показать, кто должен быть во главе стола? Купите стулья серии Verdi, и ни у кого не останется вопросов, кто главный в вашем доме.

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Основные характеристики

  • Высота830 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Ширина550 мм
  • Глубина600 мм
  • Вес6,4 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьярогожка
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Цветсиний, черный

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