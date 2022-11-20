Стул Верона, белый

12 оценок

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Стул Верона, белый

4.7
8 690 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1055 мм
  • Ширина450 мм
  • Глубина560 мм
  • Цветбелый

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