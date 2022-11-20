Изысканный стул "Версаль" в классическом стиле станет достойным украшением интерьера классической гостиной, столовой, делового кабинета или же просторного зала для приёмов.
В стандартной комплектации:
Ширина : 560 мм; Глубина: 600 мм; Высота: 1050 мм; Вес: 6,7 кг;
Крашение: тонировка + полуматовый лак;
Обивка: ткань однотонная (рогожка/микрофибра/жаккард)+ тесьма стандарт;
Наполнитель: многослойный блок ППУ.
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