Стул Версаль

12 оценок

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Стул Версаль

4.7
13 790 ₽
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Характеристики товара

Описание

Изысканный стул "Версаль" в классическом стиле станет достойным украшением интерьера классической гостиной, столовой, делового кабинета или же просторного зала для приёмов.

В стандартной комплектации:
Ширина : 560 мм; Глубина: 600 мм; Высота: 1050 мм; Вес: 6,7 кг;
Крашение: тонировка + полуматовый лак;
Обивка: ткань однотонная (рогожка/микрофибра/жаккард)+ тесьма стандарт;
Наполнитель: многослойный блок ППУ.

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Популярные варианты обивки

Слоновая костьСлоновая кость
0909
221/08 мальборо221/08 мальборо
LilacLilac
Montana 273Montana 273
WhiteWhite
CreamCream
666666
0404
ecruecru
chocolatechocolate
1414
88
4141
2626
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